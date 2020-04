Hugh Jackman ha tenido grandes papeles en su carrera, pero el más trascendente para la cultura popular hasta la fecha sin duda ha sido el de Lobezno de los X-Men. Como sabrás, el actor ya ha dicho adiós al papel y 'Logan' fue su película de despedida, pero ahora en una entrevista para The Daily Beast ha vuelto a hablar sobre ellos.

Teniendo en cuenta que ahora Disney y Fox son la misma empresa, se abre un abanico de posibilidades el universo de los X-Men para que siga expandiéndose. Esto es lo que él tiene que decir:

"Honestamente, si eso hubiera sucedido hace 7 años diría 'Oh sí', pero sabía que era el momento adecuado para dejar la fiesta, no solo para mí, sino también para el personaje. Alguien más lo recogerá y trabajará con él. Es un personaje demasiado bueno para no hacerlo".

En este sentido, Hugh Jackman reconoce que ya ha pasado el testigo al actor que vendrá después. "Es algo así como, cuando estás de camino a casa y te llama un amigo y te dice: 'Eh, acaba de llegar un nuevo DJ y su música es genial, ¿vas a volver?'. Y tú piensas: Suena bien pero… no. Estarán bien con alguien nuevo".

