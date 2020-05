La química entre Lara Jean y Peter Kavinsky fue una de las grandes claves del éxito de 'A todos los chicos de los que me enamoré'.

Esto hizo que los rumores de una posible relación en la vida real entre sus protagonistas, Noah Centineo y Lana Condor, no tardaran en salir a la superficie. Sin embargo, nunca fueron confirmados.

En su reciente secuela, 'A todos los chicos: P.D.: Todavía te quiero', las críticas no la situaron a la altura de la primera y muchos de los fans lo atribuyeron a que esa chispa entre la pareja protagonista ya no era igual, lo que podría deberse a una incomodidad entre ellos.

Ahora, Landa Condor ha querido demostrar públicamente todo el cariño y amor que le tiene a Noah en su cumpleaños con un emotivo mensaje.

"¡Feliz cumpleaños dulce Noah! No tenía ni idea cuando nos conocimos de que serías una parte tan increíble de mi vida. Hemos pasado por todo, y deberíamos estar hartos el uno del otro, pero aún me sorprendo súper emocionada de verte siempre. Estoy muy orgullosa del tipo que eres y ojalá estuviera contigo para estamparte una tarta en la cara. Besos".

Pese a sus bonitas palabras, Noah no le ha respondido nada (públicamente al menos), aunque sí le dio like a la publicación. Además, el cumpleaños de Lana ha sido solo dos días después del suyo, pero el actor no publicó nada al respecto.

¿Estará más desconectado de las redes sociales o habrá de verdad tensión entre ellos? El debate está servido.

