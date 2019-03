'El Padrino', un clásico del cine que cumple 40 años

El cine lo ha convertido en alguien tan familiar que podría ser 'El padrinoe de muchos de nosotros. Cuatro décadas han pasado desde que la famosa película de Francis Ford Coppola se estrenase en un cine de Nueva York, aunque... ¿quién no recuerda alguno de sus momentos?.

"A mi se me quedó muy grabada la escena en la que a uno le aparece la cabeza de su caballo cortada en su cama", cuenta un espectador. "Recuerdo esos momentos en los que van pasando por su despacho, en audiencia, y le besan la mano, y le piden consejo", comenta otro espectador.

Casi imposible también olvidar la inmortal banda sonora de Nino Rota. La película 'El padrino' se convertido en modelo para muchos directores y guionistas. "Lo que la convierte en magistral es su complejo guión", explica la crítica de cine Ana Sánchez de la Nieta.

Y por supuesto también para muchos actores: "Hace poco un actor español muy conocido me contaba que había visto 'El padrino' 27 veces y que aún seguía aprendiendo", puntualiza Sánchez de la Nieta. Por cierto que hay una organización criminal a la que no se nombra: "¿Por qué?" se pregunta el crítico Alberto Fijo. Y el mismo responde: "Al parecer Francis Ford Coppola llegó a un acuerdo con la Mafia para que no se la nombrase, para que le dejasen en paz la película, pero está claro que la Mafia es una de las grandes protagonistas".

Pues 40 años después poco ha quedado 'en familia'.