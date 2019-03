Javier Bardem de cura en 'To the Wonder', lo nuevo de Terrence Malick

El director Terrence Malick vuelve a hacer de las suyas con este nuevo título, 'To the Wonder', ya que originalmente la película fue filmada también con la presencia de Rachel Weisz, Michael Sheen, Amanda Peet, Barry Pepper y Jessica Chastain, pero todos ellos fueron aparentemente dejados de lado por lo que no aparecen en el corte final.

Terrence Mallick, un director que acostumbraba a dejar pasar bastantes años entre película y película, prepara ya otros proyectos como el documental 'Knight of Cups' con Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman, Freida Pinto y Antonio Banderas. Y otra cinta aún sin título definitivo conocida como 'Lawless' rodada al mismo tiempo que la anterior y protagonizada por Ryan Gosling, Christian Bale, Cate Blanchett y Michael Fassbender.

La historua de 'To the Wonder' se extiende a lo largo de varios años, gira en torno a un triángulo amoroso entre Neil (Ben Affleck), un hombre fracasado que vive atrapado en un matrimonio sin amor, su mujer francesa Marina (Olga Kurylenko), a la que conoce en París, y su novia de la infancia Jane (Rachel McAdams).

Neil es un hombre seductor que mantiene idilios allá donde va. Mientras se encuentra en París, tendrá un apasionado romance con una mujer, Marina, con quien terminará casándose cuando regrese a Estados Unidos, estableciéndose ambos en Oklahoma. Sin embargo, las cosas no serán como espera, y pronto se dará cuenta de que se encuentra atrapado en una relación que no le satisface.

Será entonces cuando ambos comiencen a buscar fuera del matrimonio lo que en él no pueden encontrar. Neil busca refugio espiritual para calmar su frustración a través del padre Quintana (Javier Bardem), un sacerdote frustrado por su incapacidad para disfrutar de la vida como consecuencia de su absoluta devoción por sus feligreses.

Pero nada podrá impedir que, cuando entre en su vida un antiguo amor de juventud, Jane, se sienta irremediablemente de nuevo atraído por ella. Ambos iniciarán un apasionado romance que traerá consecuencias al matrimonio y a la hija que ambos tienen en común.

'To The Wonder' se estrenará en el Reino Unido el 22 de febrero y en Estados Unidos el 12 de abril. A las salas españolas llegará en mayo.