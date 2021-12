El padre de Halyna Hutchins culpa parcialmente a Alec Baldwin de la muerte de su hija: "No entiendo su comportamiento"

El pasado mes de octubre fallecía en el rodaje de 'Rust' Halyna Hutchins, la joven directora de fotografía de la película, después de que se disparara el arma con la que Alec Baldwin apuntaba durante un ensayo.

Ahora Anatoly Androsovych, padre de Halyna, ha hablado para The Sun y ha explicado que culpa a Alec Baldwin de la muerte de su hija, al menos de forma parcial. También ha querido manifestar su confusión sobre la información que ha sido revelada durante la investigación en curso del asunto y ha cuestionado las afirmaciones de que Baldwin no disparó el arma durante el ensayo:

"No puedo entender el comportamiento de Alec. ¿Por qué eliminó sus tuits cuando quedó claro que el disparo ocurrió durante un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los ensayos? El revólver es el tipo de arma que no dispara si no presionas el gatillo y Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo. Para mí está claro que Baldwin apretó el gatillo, por lo que es difícil para mí entender cómo no se le puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija".

Recientemente Alec Baldwin rompía su silencio en una entrevista con George Stephanopoulos en la que insistió en que él no había apretado el gatillo. Tras salir a la luz la entrevista en televisión, el actor decidió borrar su cuenta de Twitter ante las críticas por sus declaraciones.

La investigación de los hechos continúa y hace unos días se conocía que el Departamento de Policía de Santa Fe tenía una orden de registro y procedió a confiscar el teléfono de Baldwin.

Seguro que te interesa:

Alec Baldwin arremete contra George Clooney: "No ayudó en nada a la situación con sus comentarios"