¿Os imagináis a Al Pacino subido al 'Halcón Milenario'? El actor, más conocido por sus papeles de tipo duro, mafiosos y policías varios, confesó, según declaraciones recogidas por The Telegraph sobre la 'Una noche con Pacino' que rechazó el papel que podría haber dado un giro a su carrera.

"El papel era para mi, pero yo no entendía el guión", ha confesado el actor al diario, admitiendo que había declinado participar en la inmortal saga de 'Star Wars', que muy pronto volverá a los cines de la mano del nuevo rey Midas de Hollywood, J.J Abrams.

Al Pacino era la primera opción de George Lucas para el papel del pirata intergaláctico de Han Solo ya que el director no quería un actor con el que hubiera trabajado antes (Harrison Ford ya había estado a sus órdenes en 'American Graffiti'). Así que en la lista de candidatos podemos encontrar nombres tan curiosos como el de Jack Nicholson, Chevy Chase o Bill Murray.

No es el único papel al que dijo que no, y que luego le dieron el éxito a sus protagonistas. Al Pacino añadió a la lista el de Richard Gere en 'Pretty Woman', el de Martin Sheen en 'Apocalypse Now' o el de Dustin Hoffman como Lenny Bruce en 'Lenny'.

Ya para terminar, y ya repasando su lista de logros, el ganador de un Oscar afirmó que trabajar en la trilogía de 'El Padrino' fue "largo, terrible y agotador".