Al Pacino llega a Venecia entre aplausos

Sin saber muy bien en qué consistía el premio que iba a recibir, Al Pacino apareció en Venecia entre aplausos y clamores a pesar de haber presentado un trabajo fuera de competición, que tampoco supo si calificar de película o de documental. Bastó su trayectoria para que el recibimiento se llenase de emoción.

Uno de los actores más respetados del cine contemporáneo, ganador de un Óscar y con otras siete nominaciones, Al Pacino se ha hecho merecedor del premio Jaeger-Le Coultre Glory to the Filmmaker 2011, un galardón que otorga la Mostra de Venecia a un artista que ha dejado una marca original en el cine contemporáneo.

"Me enamoré de la idea de hacer una película, es algo mágico para mí" explicó Pacino, quien reconoció que en aquella primera etapa realizó cinco o seis filmes que están bien guardados y que nunca exhibirá, agregó. Pero fue suficiente para que se diera cuenta de que amaba la labor del director.

Y eso le llevó a realizar su primera película para el público, "Looking for Richard", en 1996. Un filme/documental que muestra el proceso de creación de la obra de teatro Richard III y con el que Pacino quería simplemente conseguir que la audiencia se relacionara con Shakespeare.

"Wilde Salome"

Quince años después llega a Venecia con "Wilde Salome", un proyecto muy similar a "Looking for Richard", en el que muestra cómo pone en pie la obra de Oscar Wilde, protagonizada por él mismo y por Jessica Chastain.

"Un día dije que tenía una visión pero no una historia y he intentado crear una historia. Pero no sé muy bien qué es. Digo que es un documental porque no es un filme, pero tampoco es un documental", señaló un Pacino relajado y encantado de estar en Venecia.

Decidió hacer esta "Wilde Salome" cuando conoció a Jessica Chastain y la encontró perfecta para el papel. Pero una vez iniciado el rodaje, se bloqueó, así que decidió parar cinco meses antes de ver de nuevo el material que ya había rodado. "Entonces sí supe lo que tenía que hacer".Y lo hizo en apenas una semana y media.