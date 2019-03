'Pacific Rim': Ahora la batalla con los alienígenas se libra en el mar

Cuando legiones de monstruosas criaturas alienígenas, denominadas Kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que consumirá los recursos de la humanidad durante interminables años.

Para combatir a los Kaiju gigantes, se ha diseñado un tipo especial de arma: enormes robots, llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante los incansables Kaiju.

A punto de la derrota, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra elección que recurrir a dos insólitos héroes: un ex piloto acabado (Charlie Hunnam) y un aprendiz que todavía no se ha puesto a prueba (Rinko Kikuchi). Ambos se unen para traer a un legendario pero al parecer obsoleto Jaeger del pasado. Juntos, son la última esperanza de la humanidad frente al Apocalipsis que se avecina.

El regreso tras las cámaras de Guillermo del Toro

El nominado al Oscar Guillermo del Toro ('El laberinto del fauno') dirige esta épica aventura de ciencia-ficción cargada de acción, a partir de un guión de Travis Beacham ('Furia de titanes') y del Toro, y la historia de Beacham.

La película está protagonizada por Charlie Hunnam (la serie de televisión 'Hijos de la anarquía'), Idris Elba ('Thor'), Rinko Kikuchi ('The Brothers Bloom'), Charlie Day ('Cómo acabar con tu jefe'), y Ron Perlman (las películas 'Hellboy'). El reparto también está formado por Rob Kazinsky, Max Martini, Clifton Collins, Jr., Burn Gorman, Larry Joe Campbell, Brad William Henke y Diego Klattenhoff.

Entre el equipo entre bastidores de Del Toro podemos mencionar al director de fotografía ganador de un Premio de la Academia Guillermo Navarro, al diseñador de producción Andrew Neskoromny, al montador Peter Amundson y a la diseñadora de vestuario Kate Hawley.