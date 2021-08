Owen Wilson habla de su intento de suicidio en 2007 y del apoyo que recibió de su hermano

Owen Wilson es ya un actor y cómico conocido por todos, gracias a su participación en muchas divertidas películas, como 'Noche en el museo' o la saga de 'Los padres de ella', junto a Ben Stiller. Pero detrás de ese tan buen saber hacer reír a todos los espectadores, el actor pasó durante un tiempo por una profunda depresión. Y fue un momento tan duro que, en 2007, intentó suicidarse.

Ahora, en una charla sobre la vida y la muerte con Esquire, han charlado también sobre ese suceso de su vida y Owen Wilson ha confesado cómo su hermano le ayudó después de lo ocurrido.

"A veces la vida parece ser interpretada por Tom Hardy en 'El renacido', un tipo de pesadilla que intenta matarte, incluso si obtienes la ventaja", se sincera el actor de 52 años. "Todavía va a estar allí al final susurrando: 'Esto no va a traer a tu hijo de vuelta' o a tu padre de vuelta o cualquier buen momento de tu pasado. O lo que sea. Y cuando la vida está siendo jugada por ese tipo, solo tienes que aguantar y esperar a que pase", añade Wilson.

Tras el suceso, su hermano Andrew "se quedó en su casa con él", explica también y que "después de eso, levantándose con él cada mañana y escribiendo pequeños horarios para cada día para que la vida pareciera al principio manejable y luego, en algún momento, mucho tiempo después, realmente buena".

Así, Wilson no solo tuvo que enfrentarse a su depresión, sino también a la idea de la muerte que "aterrizó conmigo cuando tenía unos once años", le asegura al mismo medio. Y recordó también una conversación que tuvo con su padre, el ejecutivo de televisión Robert Andrew Wilson, sobre el concepto de la muerte cuando era un niño pequeño: "Recuerdo exactamente dónde estaba en la casa, diciendo: 'Me preocupo por morir', y ver a mi padre alejarse y atraparse en sí mismo. Y me sorprendió ver esa reacción. Pero quién sabe, tal vez eso fue parte de por qué lo dije", opina el actor ahora.