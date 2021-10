Owen Wilson no conoce a su hija de 3 años: "Necesita un padre"

Owen Wilson estuvo saliendo durante cinco años con Varunie Vongsvirates, relación de la que nació la hija pequeña del actor pero parece que todavía no ha conocido a la niña.

Así, lo ha confesado la misma Varunie a DailyMail donde afirma que "desafortunadamente, nunca la ha conocido". La niña nació el 9 de octubre de 2018 y ahora acaba de cumplir 3 añitos.

Con motivo de su cumpleaños su madre compartió una foto en Instagram donde aparece la pequeña en la que se aprecia que guarda un gran parecido al actor: "¡Feliz 3er cumpleaños a mi hija salvaje! ¡¡¡¡Te amo demasiado!!!!", escribe en el post.

Ya en el año 2019 Varunie Vongsvirates habló con el medio anteriormente citado donde decía que Owen "no está involucrado en absoluto" en su paternidad y que "nunca" ha conocido a su hija menor.

"Él ayuda económicamente, pero nunca se ha tratado de eso", explicaba. Para afirmar que "Lyla necesita un padre". "Es irónico cómo [Owen] sigue obteniendo estos papeles de padre, está interpretando a un padre en su nueva película y nunca ha conocido a su propia hija", declaraba la madre.

Owen Wilson se hizo una prueba de paternidad en el año 2018 donde se confirmó que era el padre de Lily pero nunca ha querido tener relación con ella. "Marcó la casilla de no visitas en la corte en junio' y no quiere "ninguna custodia de ella", dijo una fuente a 'Us Weekly'.

Tiene dos hijos mayores con los que sí tiene relación

Esta actitud de Owen Wilson con su hija pequeña es muy diferente con la que tiene con sus dos hijos mayores, a los que sí ve con los que tiene relación.

Wilson tuvo a su primer hijo, Robert que ahora tiene 10 años, con su ex-pareja Jade Duell. Mientras que su segundo hijo, Finn de 7 años, nació de una relación esporádica con Caroline Lindqvist, quien estaba casada en el momento que se quedó embarazada de Owen.

El actor habló abiertamente de sus hijos en el año 2017 en el programa de Ellen DeGeneres donde decía: "Es increíble. Quiero decir, todo lo que dice Ford es, como, la cosa más divertida de la historia, y luego yo puedo hacer una broma es como si sonara un grillo".

"Ya estoy viendo cómo van a ser como adolescentes, dónde van a estar formando una banda contra mí", decía.

