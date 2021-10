Otra estrella de Marvel asegura que no repetirá en 'Ant-Man 3': "Nadie me ha llamado"

La Fase 4 de Marvel está ya a plena capacidad y uno de los estrenos más esperados por los fans es el de la tercera entrega de 'Ant-Man'.

'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' tiene previsto llegar en febrero de 2023 y los detalles de su historia continúan siendo un misterio. Eso sí, desde que terminó 'Loki' se espera en la cinta la llegada del poderoso villano Kang el Conquistador.

Pero lo que ha hecho a 'Ant-Man' estar en todos los titulares desde que anunció su reparto fue el cambio inesperado de la hija de Scott Lang, el personaje de Paul Rudd.

Cassie Lang fue interpretada por Abby Ryder Fortson en las películas del superhéroe, pero tras el salto temporal de 'Vengadores: Endgame' el papel pasó a interpretarse por Emma Fuhrmann. Sin embargo, la joven quedó en shock al descubrir que para 'Quantumania' habían elegido a Kathryn Newton ('The Society') en su lugar, sin previo aviso.

Judy Greer | Gtres

La otra actriz a la que no han llamado para 'Ant-Man 3'

Después de este sonado cambio en el reparto, ahora ha llegado otra sorpresa y es precisamente de la madre de Cassie en la ficción.

La actriz Judy Greer, que ha tenido un relevante papel como la exmujer de Ant-Man en las cintas anteriores, asegura que no sabe nada del proyecto.

"No me han dicho nada así que supongo que no salgo. La verdad es que soy terrible para guardar secretos. Siempre le digo a la gente, 'no me lo cuentes si no quieres que se lo diga a nadie'", asegura.

"Nadie me ha contactado, y siéntete libre de imprimir esto, que estoy muy disponible y muy dispuesta a ir", acababa pidiendo a Screen Rant.

Seguro que te interesa

El mensaje de la actriz de 'Ant-Man' que ha sido reemplazada de Marvel sin previo aviso