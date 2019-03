Óscar Casas: "Mi hermano está más cachas que yo"

Les separan doce años, pero les une la misma sangre, bastante parecido físico y otras similitudes: "Yo creo que los dos nos reímos mucho -explica el pequeño Óscar Casas- nos parecemos en muchos gestos que él hace y yo también. Pero creo que nos parecemos mucho en la sonrisa".

Pero entre Óscar Casas y Mario Casas algo habrá diferente. "Hombre, la altura, Mario es más alto -comenta Óscar con aire ingenuo- y también que él está más fuerte".

"Mi sueño es hacer una película con mi hermano"

Este aún candido actor para ponerse delante de las cámaras le sobra ayuda en el hogar: "Mi madre es la primera que me ayuda, con ella preparo los papeles, los recito, ella me ve y me escucha -confiesa Óscar- pero luego también me ve Mario y él me da su punto. Me dice que si tengo que ponerme más triste o más alegre... Su punto".

Pues con ese punto Casas el primer papel protagonista de Oscar Casas es una historia de amistad, compañerismo y fútbol que se titula 'El sueño de Iván'. ¿Y cuál es el de Óscar? "Hacer una película con mi hermano, un drama, hacer una película juntos". Pues en la espera de ese proyecto fraternal 'El sueño de Iván' se estrena este viernes 14 de octubre.