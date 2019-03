Óscar Casas, dispuesto a sustituir a su hermano Mario en la tercera parte de '3 metros sobre el cielo'

¿VEREMOS LA PELÍCULA DE 'TRES VECES TÚ'?

Los fans no paran de pedir que la tercera parte de la saga '3MSC' llegue a la pantalla grande, y lo cierto es que poco se sabe del futuro de 'Tres Veces Tú', pero eso no significa que no podamos soñar. Y eso incluye a Óscar Casas, hermano pequeño de Mario Casas.