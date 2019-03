Osama Bin Laden vuelve a la vida en ‘Zombinladen’

Aunque no es una expresión muy acertada, Osama Bin Laden sigue dando guerra incluso muerto y enterrado. Después de los dolores de cabeza que le está causando la película 'Kill Bin Laden' a Kathryn Bigelow, ahora el líder terrorista vuelve a la vida. Bueno, técnicamente no. Volver, vuelve, pero convertido en zombi.

Es la rocambolesca historia que propone el director francés Clement Deneux en el 'fake tráiler' de 'Zombinladen, The Axis of Evil Dead' (algo así como 'La muerte del eje del mal'). Para los que les sea ajeno el término, un 'fake' es cuando un tráiler que promociona una película que en realidad no existe.

'Zombinladen' es una propuesta de comedia de terror que arranca cuando una pareja encuentra el cuerpo del líder terrorista sumergido en las aguas de una playa paradisíaca... y ahí comienza el Apocalipsis. El director rodó el trailer en cuatro días.

El tráiler, con alto contenido gore, propone una cinta con un argumento con bastante posibilidades para triunfar entre los adictos al género Z. No sería el primer 'fake' que acaba por convertirse en largo. Es el caso de 'Machete', que nació como el avance de una película inexistente.

Que no se nos olvide. La muerte de Bin Laden no tendría solo reflejo en esta cinta y en la recreación de Bigelow, ya que ya se está preparando un biopic porno del líder de Al Qaeda, proyecto a cargo de la productora Hustler, especialista en parodias XXX.