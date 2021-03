Orlando Bloom revela que se cayó por una ventana a los 20 años: "Dijeron que nunca volvería a caminar"

A sus 44 años Orlando Bloom es uno de los actores más reconocidos de Hollywood con una trayectoria envidiable donde destacan sus memorables papeles en 'El señor de los anillos' donde dio vida a Legolas o en 'Piratas del Caribe', saga en la que encarnó a Will Turner.

Pero, aunque ha disfrutado del éxito desde que era muy joven, no todo han sido fácil en su vida y es que el actor ha pasado por algunos momentos un tanto complicados sobre todo al principio de su carrera cuando tuvo que aprender a lidiar con la popularidad internacional. En el vídeo de arriba puedes ver las declaraciones que el actor ha ofrecido donde asegura que no debería haberse tomado la fama "tan en serio".

Además, ha ofrecido una entrevista a 'The Guardian' donde hacen un repaso de su vida a través de varias preguntas donde afirma que el momento más feliz de su vida fue cuando se embarcó en el proyecto de 'El señor de los anillos': "Antes de cualquier tipo de fama o notoriedad, lleno de esperanza y sueños, y la emoción de las aventuras que me esperan", afirma.

También recuerda que su instante más vergonzoso fue cuando tenía solo 4 años en una función del colegio: "Estaba en el escenario, vestido de mono. Me di la vuelta para no mirar a la audiencia y me rasqué el trasero, lo que obviamente derribó la casa. Me mortificó. Eso probablemente me dio pánico escénico, con el que he estado viviendo desde entonces".

Aunque, una de las revelaciones que más ha llamado la atención ha sido la respuesta que ha dado cuando le han preguntado por el momento más cercano que ha tenido a la muerte: "A los 20, me caí de una ventana del cuarto piso y me rompí la espalda. Durante cuatro días dijeron que nunca volvería a caminar, pero tuve una recuperación milagrosa", confiesa.

El británico también ha hablado de su familia cuando ha hablado de los amores de su vida: Mi hijo, Flynn, y mi hija, Daisy Dove, un perro llamado Mighty y luego, por supuesto, mi prometida (Katy Perry).

Y, también ha puesto algún toque de humor cuando le preguntan por la frecuencia de sus relaciones sexuales: "No es suficiente, aunque acabamos de tener un bebé".

