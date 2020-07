Orlando Bloom se despide emocionado de su perro Mighty después de días de búsqueda: "He llorado más de lo que pensé posible"

Orlando Bloom se ha mostrado más vulnerable que nunca después de pasar una de las semanas más duras de su vida.

El actor ha compartido con sus seguidores la dura pérdida de su perro, Mighty, al que después de días de exhaustiva búsqueda han dado por muerto al encontrar su collar.

Orlando asegura que tenía una conexión muy especial con su perrito, y en una emotiva reflexión cuenta lo desgarradora que ha sido esta experiencia. Además, lo ha acompañado con un vídeo donde se hace un tatuaje en su honor y no puede contener las lágrimas.

"Mighty está al otro lado ahora. Después de 7 días de búsqueda del amanecer al anochecer y hasta altas horas de la madrugada, hoy, el séptimo día ~el número de finalización~ hemos encontrado su collar... He llorado más esta semana de lo que pensé que era posible, lo cual ha sido muy catártico y sanador... No he dejado nada sin comprobar, me he arrastrado a todos los agujeros, bajo las carreteras, en todos los patios traseros y arroyos. Tenía dos perros rastreadores separados intentando todo también.

Me siento muy agradecido de haber aprendido de mi pequeño Mighty que el amor es eterno y el verdadero significado de devoción. Me siento seguro de que estaba mirándome desde arriba, silbando en cada patio y sabiendo que estaba haciendo todo lo posible para respetar nuestro vínculo. Era más que una compañía. Era una conexión del alma seguro. Lo siento. Te quiero. Gracias. DEP mi CORAZÓN MIGHTY mi pequeño amigo.

El actor, emocionado, también ha dado las gracias a su comunidad por permitirle registrar sus patios y ayudarle en su búsqueda. "He visto lo mejor de la gente en el peor de los momentos", asegura.

Seguro que te interesa

"¿Cómo cometes un error así?": Orlando Bloom ha arreglado de esta forma el tatuaje del nombre de su hijo que estaba mal escrito