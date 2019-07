Orlando Bloom cuenta cómo estuvo a punto de morir dos veces mientras entrenaba en su casa

No hay ninguna duda de que a Orlando Bloom le gusta mantenerse en forma para todas sus películas. Sin embargo, lo que no sabíamos es que este empeño del actor por tener su cuerpo a tono pudo costarle la vida en dos ocasiones.

Ahora el actor ha desvelado, en una entrevista en el programa de James Corden, que estuvo a punto de morir en dos ocasiones como consecuencia de un curioso y duro entrenamiento que practicaba en su casa. El actor ha explicado que realizaba un método eficiente y peligroso en su piscina para mantener su físico.

"Coges un par de mancuernas de unas 50 libras (22 kilos), aguantas la respiración y caminas bajo el agua haciendo pesas. Por supuesto puedes subir y coger aire, pero la idea es que cuando tu sangre se queda sin oxígeno, pones tu cuerpo en tensión y el entrenamiento es mucho más intenso".

Además Orlando Bloom desveló que tuvo un par de sustos importantes como consecuencia de esta practica.

"Puede ser realmente bueno para ti, pero yo lo llevé al límite. No tenía a alguien que me supervisara, así que lo hacía mientras exhalaba aire y luego subía. Me desmayé dos veces y fue cuando me dijeron: 'Tío, tienes que dejar de hacerlo o al menos tienen que vigilarte cada vez que lo hagas'. Una vez no fue suficiente. Tuve que desmayarme dos veces para darme cuenta de que no debía volver a hacerlo".

Orlando Bloom está de vuelta en la nueva entrega de 'Piratas del Caribe', película que se estrenó el pasado 25 de mayo y que está protagonizada por Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario y Geoffrey Rush.

Aquí puedes ver el momento la entrevista donde Orlando Bloom revela su entrenamiento extremo.