Orlando Bloom acusa a Emma Stone de robarle el look, y lo peor es que tiene razón

Emma Stone es una de las actrices más impredecibles en cuanto a su look, y es que la hemos visto de morena, pelirroja, rubia platino o con pelo casi negro dependiendo del personaje con el que se quisiera mimetizar.

Pero parece que su último look no es tan original como parece, y por ello ha sido acusada por Orlando Bloom.

Todo viene a raíz de las recientes fotos de Stone para su nuevo proyecto, 'Maniac', donde aparecía con un pelo largo platino y unas orejas... peculiares. ¿Os recuerda a alguien ya?

El mismísimo Legolas ha resurgido en la cuenta de Orlando Bloom para comparar el look de Stone con el suyo propio en las películas de 'El señor de los anillos' con un resultado hilarante.

"¡La elfa ha robado mi look! Cuando tus rubios cabellos se modernizan... y mejoran. Emma Stone, una verdadera hermana élfica".

En realidad el parecido es bastante reconocible, ¿verdad?