"La oportunidad de mi vida": El mensaje de Lindsay Lohan en el aniversario de 'Tú a Londres y yo a California'

Lindsay Lohan se convirtió en una estrella con solo 11 años conquistando al público con su doble papel en 'Tú a Londres y yo a California' ('The Parent Trap').

Las adorables gemelas Hallie y Annie y sus travesuras se han convertido en parte del imaginario popular, haciendo de la película con Dennis Quaid y la fallecida Natasha Richardson todo un clásico contemporáneo.

En el 23 aniversario de la cinta, su directora Nancy Meyers le ha dedicado una cariñosa publicación en redes sociales a la que se ha unido la propia Lohan.

"'The Parent Trap' se estrenó hace 23 años hoy. Gracias por todo el amor que me habéis mandado a lo largo de los años sobre esta película. He disfrutado todos vuestros mensajes, fotos, fiestas, disfraces, vídeos de batidos y en general todo el amor", escribía la cineasta mencionando a las estrellas implicadas.

Al ver el post, Lindsay le contestaba con unas emotivas palabras.

"Gracias por la oportunidad de mi vida Nancy", comentaba. A lo que Meyers le responde: "Te quiero siempre Linds".

Lindsay Lohan vuelve a la actuación

Lindsay Lohan | Getty

Después de haber sido un fenómeno infantil y unos años complicados en su vida personal, Lindsay ha estado retirada de la interpretación durante mucho tiempo.

Ahora, la artista quiere retomar su carrera y ya tiene su primer nuevo proyecto, una película romántica navideña para Netflix donde interpretará a la heredera de un hotel malcriada y que acaba de comprometerse, que tras un accidente de esquí sufre de amnesia y se encuentra en la casa de campo de un apuesto desconocido en los días previos a las fiestas.

