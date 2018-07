'Once Upon a Time in Hollywood': La hermana de Sharon Tate aprueba por fin la nueva película de Tarantino

Cuando Quentin Tarantino dio a conocer que estaba preparando su una película sobre los asesinatos de la "familia" Manson, se convirtió en la obsesión de la hermana de Shanon Tate. Ahora, el adelanto del estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood' parece haberla tranquilizado.

Lo acusó de "oportunista y falto de clase", al conocer que su estreno estaba previsto para el 9 de agosto de 2019, coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte. La cinta se centra en el asesinato de la actriz de Hollywood y esposa de Roman Polanski, que murió embarazada de 8 meses.

Desde entonces, Debra Tate se ha mostrado muy dura con cada movimiento de Tarantino. Cuando surgió la posibilidad de que Jennifer Lawrence interpretara a su hermana, entró en cólera, apuntando que "no era lo suficientemente guapa". Para ella, la mejor opción era, sin duda, Margot Robbie. Pero que Robbie diera vida a su hermana no fue suficiente. También quiso hablar con el realizador para que la mostrara "tal y como fue y no de manera sensacionalista".

Sin embargo, ahora parece estar más conforme con el nuevo largometraje, que se está rodando actualmente. Pero ahora Sony ha decidido adelantar el estreno al 26 de julio de 2019, lo que la tranquilizó profundamente.