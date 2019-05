Nuevos pósters de 'Once Upon a Time in Hollywood' con un Leonardo DiCaprio muy distinto

'Once Upon a Time in Hollywood' se ha estrenado en Cannes con una carta a los fans del propio Quentin Tarantino, y ahora tenemos un nuevo avance de la esperada película.

Se trata de dos pósters de Leonardo DiCaprio, estrella del cine venida a menos en la película, en los que anuncia dos nuevos westerns.

"¡Contemple a Rick Dalton y Margaret Lee juntos en la última película de Columbia-Euro, 'Operazione Dyn-o-mite'".

"Directo desde Italia llega 'Kill Me Now Ringo, Said The Gringo', ahora disponible en tu multiplex más cercano".

La película se centra en Dalton (Leonardo DiCaprio), este actor para el que ya ha pasado su momento de gloria, y su doble de acción interpretado por Brad Pitt.

