Omar Shariff vuelve a Almería 50 años después de 'Lawrence de Arabia'

Una cerilla se apaga... y un desierto se enciende. Y en ese ardiente escenario, un hombre se encontrará a si mismo. 'Lawrence de Arabia' es el viaje épico e interior de un militar británico con dispares compañeros de aventuras, como por ejemplo Sharif Alí, el personaje al que dió vida hace 50 años Omar Shariff.

"Aquí no había nada, no había gente, sólo la playa. Era todo muy bonito. Hace cincuenta años que no estaba aquí mismo". Cuando habla de aquí mismo, Shariff se refiere a Almería.

Allí rodaron en distintas localizaciones parte de la película y allí desde hoy el actor ya tiene particular estrella.

Del rodaje, Omar Shariff recuerda muchas anécdotas. Temperaturas ardientes, tormentas de arena, y escasez, pero no de agua..."Eramos todos hombres, no había ninguna dama. Nos pasamos un año sin ver mujeres y yo tenía 30 años, y era fuerte, pura energía y nada, ¡nada!".

Nada de mujeres, pero sí muchos premios, siete 'Oscar' y una leyenda en el cine que mantienen a 'Lawrence de Arabia' muy vivo medio siglo después.