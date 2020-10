Olivia Newton-John ('Grease') sobre el cáncer: "No se lo deseo a nadie, pero para mí ha sido un regalo"

En 1992 Olivia Newton-John tuvo que cancelar todos los compromisos laborales que tenía en su regreso a la música con su tercera colección de grandes éxitos tras diagnosticarle cáncer de mama. Una enfermedad que ha acompañado a la actriz de 'Grease' durante los últimos 28 años.

El pasado 2017 Olivia le diagnosticaron cáncer por tercera vez pero la australiana siempre se ha mostrado positiva ante la enfermedad y asegura en una reveladora entrevista a 'The Guardian' que está "sana" y es "fuerte".

"Creo que es muy importante mantener ese mensaje positivo en la cabeza", dice sobre no perder la esperanza y el optimismo.

Pero, aunque siempre ha tenido la mejor actitud ante las adversidades las cosas no han sido nada fáciles para Olivia quien, además, en 2018 tuvo que volver a aprender a andar tras fracturarse la columna vertebral: "Estaba tan débil. Tenía un andador, un bastón y muletas, pero ahora estoy caminando".

"Tres veces afortunada, ¿verdad?", dice al medio anteriormente citado sobre las tres veces a las que ha tenido que enfrentarse al cáncer. "Lo voy a ver así. Cada día es una bendición. Nunca sabes cuando se te va a acabar el tiempo; todos tenemos un tiempo limitado en este planeta, y debemos estar agradecidos por eso".

"Ha sido parte de mi vida durante mucho tiempo. Sentí que algo andaba mal. Es preocupante cuando vuelve, pero pensé: 'Lo superaré de nuevo'", explica sobre su recaída en 2017.

Newton-John asegura que en estos últimos años ha sido de gran ayuda el cannabis medicinal junto a la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia: "Estaba nerviosa al principio. Pero pude ver los beneficios una vez que comencé a usarlo. Ayuda con la ansiedad, ayuda con el sueño, ayuda con el dolor".

"No me considero enferma de cáncer", afirma la actriz. "Elijo no verlo tampoco como una batalla porque no me gusta la guerra. No me gusta pelear, ya sea afuera o una guerra real dentro de mi cuerpo. Elijo no verlo de esa manera. Quiero que mi cuerpo esté sano y en equilibrio. Parte de eso es tu actitud mental al respecto. Si piensas: 'Pobre de mí' o 'Estoy enfermo', entonces vas a estar enfermo".

Después de llevar tanto tiempo con esta enfermedad Olivia admite: "No sé lo que sería sin él ahora", y es que forma parte de su vida.

"Lo veo como el viaje de mi vida. Me dio propósito e intención y me enseñó mucho sobre la compasión", declara. Para continuar diciendo que quiere mostrar al mundo que no es una "sentencia de muerte". "Ha sido un regalo. No se lo deseo a nadie. Pero para mí, ha sido importante en mi vida", termina diciendo.

