"No me había imaginado vivir tanto": Olivia Newton-John ('Grease') habla sobre el cáncer en fase 4 que padece

En ocasiones la vida pone a prueba a las personas de una forma cruel e inesperada. En el año 2017, a la popular actriz Olivia Newton-John le diagnosticaron por tercera vez un cáncer de mama con el que lucha hasta la actualidad.

A pesar de la complejidad que implica encarar una noticia tan complicada como esa, lo cierto es que Olivia pareció encajarlo con gran determinación y valentía. Desde el primer momento, la intérprete ha mostrado una actitud admirable y digna de reconocimiento.

"No me considero enferma de cáncer. Elijo no verlo tampoco como una batalla porque no me gusta la guerra. No me gusta pelear, ya sea afuera o una guerra real dentro de mi cuerpo. Elijo no verlo de esa manera. Quiero que mi cuerpo esté sano y en equilibrio. Parte de eso es tu actitud mental al respecto. Si piensas: 'Pobre de mí' o 'Estoy enfermo', entonces vas a estar enfermo", confesaba en una entrevista para The Guardian.

Tras años de lucha contra la enfermedad, Olivia ha vuelto a conceder una entrevista en la que aseguraba "encontrarse muy bien" a pesar de que la enfermedad haya avanzado a fase 4. Para sobrellevar tales dificultades, la actriz parece haber recurrido a un curioso tratamiento que ya había puesto en práctica antes. Puedes ver todos los detalles de sus declaraciones en el vídeo de arriba.

