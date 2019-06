Ahora sale a la luz: Ojo de Halcón desapareció en 'Vengadores: Infinity War' para cantar

Jeremy Renner es un gran actor, no solo lo ha demostrado con su papel en la saga "Vengadores". Hemos podido verle actuar en múltiples películas como 'La Llegada' o 'La gran estafa americana'. Lo que mucha gente no sabrá es que Renner al inicio de su carrera en el mundo del cine, tocaba en la banda 'Sons of Ben'. También cantó temas como 'I drink alone' o creó bandas sonoras de múltiples películas.

Y es que el actor también es compositor, cantante y letrista, además de saber tocar el piano y la batería. El año pasado no perdió el tiempo mientras sus compañeros grababan 'Vengadores: Infinity War' ya que en 2018 lanzó el tema 'Heaven (Don´t Have A Name' juntos a Sam Feldt, DJ y compositor neerlandés, el cual se puso en contacto con Renner tras saber su pasado y poder grabar algo juntos, dando como resultado esa canción. "Es genial ver como su voz encaja con mi estilo" declaraba Feldt en una entrevista para Billboard.

Parece que los dos han encajado muy bien ya que se esperan noticias sobre nuevas canciones. Renner subío un vídeo hace unas horas con esta canción, con el título "coming soon..." en su canal de YouTube, Twitter e Instagram. Parece que el actor está preparando algo grande en el mundo de la música. No sabemos exactamente que está preparando, pero estaremos muy atentos a próximas noticias.

···

