Ya es oficial: James Cameron dirigirá tres secuelas de 'Avatar'

Los fans de los navi's están de enhorabuena. La 20th Century Fox ha anunciado oficialmente que habrá tres entregas más de Avatar.

"Estoy metido de lleno con 'Avatar'. Es todo. Estoy haciendo 'Avatar 2' y 'Avatar 3' y puede que incluso hagamos 'Avatar 4'. No voy a producir películas para otros ni tampoco estoy interesado en leer guiones. Puede que parezca muy restrictivo, pero creo que con Avatar puedo decir todo lo que necesito decir y todo lo que creo que hay que decir sobre cómo está el mundo y qué debemos hacer al respecto". Esto decía Cameron en mayo del año pasado.

Ahora el propio Cameron y Fox han confirmado a través de un comunicado de prensa que 'Avatar' será una tetralogía y han anunciado los fichajes de Rick Jaffa, Amanda Silver (ambos guionistas de 'El origen del planeta de los simios' y su secuela), Shane Salerno ( 'Aliens vs. Predator 2', 'Salvajes') y Josh Friedman ('La guerra de los mundos', La dalia negra) para elaborar junto al director los guiones de las tres películas restantes.

Las tres películas se filmarán simultáneamente como si fueran una gran producción -al estilo de Peter Jackson con 'El señor de los Anillos'- y el proceso de rodaje comenzará el próximo año. El lanzamiento de la primera secuela está previsto para diciembre de 2016, con el segundo en diciembre de 2017, y la tercera secuela justo un año después.

DOS PELÍCULAS NO ERAN SUFICIENTE

"Basándome en el mundo que creamos con Avatar ha sido una experiencia extrña y muy gratificante escribir las nuevas películas, es entonces cuando me he dado cuenta de que el mundo de Avatar, su historia y sus personajes se han vuelto aún más rico de lo que esperaba y era evidente que dos películas no serían suficientes para capturar todo lo que quería llevar a la pantalla", afirma Cameron.

"En el estudio no tenemos otro proyecto más prioritario y no podemos sentirnos más felices al permitirle a Jim continuar y ampliar su visión del mundo de Avatar. El crecimiento cada vez mayor y la gran escala de los planes de Jim Cameron para sus magníficos mundos de fantasía siguen asombrándonos a todos nosotros", dice el CEO de Fox, Jim Gianopulos.

'Avatar 2', 3 y 4 estará producida por Cameron y Jon Landau a través de su compañía Lightstorm Entertainment. Al igual que la película original, Lightstorm trabajará con Joe Letteri y su equipo de WETA Digital para crear los mundos de las secuelas.

Con casi 2.800 millones de dólares en todo el mundo, Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos, y también es el disco Blu-ray más vendido de la historia. La película ganó el Globo de Oro a la Mejor Película y al Mejor Director, estuvo nominada a nueve premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, de los que se llevó los Oscar a la dirección artística, efectos visuales y fotografía.