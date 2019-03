Ya es oficial: Así será el final de la saga 'Divergente'

El estreno de la saga y su continuación, 'Insurgente', funcionaron lo suficientemente bien como para que el estudio repitiera los pasos de las anteriores franquicias y dividiera la última novela en dos partes. La primera de ellas, 'Leal', fracasó de forma tan estrepitosa que la productora decidió que no era tan buena idea continuar. La idea principal era convertirla en una TV movie, pero parece que finalmente no será así.

La cadena estadounidense Starz ha adquirido los derechos de emisión de las novelas. El mismo canal que se ganó un hueco en una de las mejores etapas de las series de televisión con 'Spartacus' y que este mismo año ha demostrado que las grandes como HBO no tienen la última palabra estrenando 'American Gods', adaptará el final de 'Divergente' en formato serie.

No ha habido confirmaciones en cuanto al reparto, pero Shailene Woodley, actriz protagonista, negó su participación en la TV movie. El resto de los actores no se han pronunciado. Todo estará en manos de lo que Starz pretenda invertir en la serie, porque cuando grandes actores como Matthew McCounaghey, Ian McShane o Anthony Hopkins se pasan a la pequeña pantalla, significa que el prestigio de las series no tiene nada que envidiar al del cine.

No hay fecha de estreno, pero tras las idas y venidas, la conclusión de la saga, 'Ascendente', parece que ha encontrado su camino. Los muchos seguidores de las novelas podrán tener su final, aunque este haya sufrido las consecuencias del final de lo que ha parecido ser una moda pasajera. Ahora solo queda algo por resolver: ¿Qué pasará con 'El Corredor del Laberinto'?