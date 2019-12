Brad Pitt es uno de los actores más relevantes de Hollywood -y del mundo entero- y la carrera del artista está llena de grandes éxitos. En los últimos años sus proyectos han ido evolucionando y también ha hecho incursiones en la dirección o en la producción.

Sin embargo, el punto de inflexión en su trabajo ocurrió hace ya 15 años, en una de sus superproducciones más conocidas, 'Troya'.

El veterano actor ahora se ha sincerado en The New York Times sobre la mala experiencia que tuvo en la cinta, y no se ha cortado al revelar que no la hizo voluntariamente. Tienes todos los detalles en el vídeo de arriba.

