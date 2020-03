Oasis no quiso participar en la BSO de 'Trainspotting' porque pensaban que era una película de trenes

Corría 1996, Oasis eran el grupo británico más conocido en todo el mundo y Danny Boyle preparaba la que sería una de las películas más icónicas de la década. Además el director compartía algo con los hermanos Gallagher, y es que también era de cerca de Manchester. Quizá por este motivo, o sencillamente por la fama de Oasis, Boyle quería contar con ellos para la banda sonora de 'Trainspotting'.

¿Por qué la cosa no llegó a buen puerto? La razón es sencillamente genial: los Gallagher pensaban que 'Trainspotting' era una película sobre trenes, y les pareció una temática aburrida, así que dijeron que no. De todos estos tejemanejes nos hemos enterado ahora gracias a una entrevista del productor de la película Andrew Macdonald y la diseñadora de vestuario, Rachel Fleming, a The Telegraph.

"Danny Boyle es de un lugar muy cercano a Manchester, así que estaba muy emocionado de tener a Noel Gallagher en el soundtrack y quería que hiciera algo, pero al final hubo una razón por la cual no fue incluido. De hecho, Noel hasta vino a la fiesta del estreno en Cannes. Pero hace unas semanas atrás nos lo encontramos en un evento y le preguntamos por aquello, y respondió que habría estado encantado de componer algo, pero pensó que honestamente era una película sobre gente que veía trenes. No tenía idea. Eso fue lo que nos dijo",

Pero no te preocupes, querido lector, porque ahora que Danny Boyle está preparando la secuela de 'Trainspotting', igual los hermanos de Manchester deciden unirse y componer la banda sonora de la película. Bueno, quizá estamos soñando despiertos.