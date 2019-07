Cuando en 2001 nació el universo de 'Fast & Furious', comenzó una saga de 8 películas de acción que se mantienen como unas de las más vistas hasta la actualidad. El estreno de 'Fast and Furious: Hobbs & Shaw', el primer spin-off de la trama original, ha reavivado el cariño de los fans que piden que las carreras de coches no acaben nunca.

Con Dwayne Johnson al frente, los espectadores se meten de lleno en esta nueva trama donde convive con estrellas como Jason Statham e Idris Elba, confirmando que el actor estadounidense no va a parar de protagonizar éxitos. Con el reciente lanzamiento del tráiler de 'Jumanji: Siguiente nivel' solo se reafirma que La Roca tiene una increíble carrera que no deja de crecer y bastantes proyectos de futuro.

La última película de la saga principal de 'Fast and Furious' asentó a su personaje de Luke Hobbs dentro de la franquicia. Aún así, el público quiere más y se pregunta si volverá a trabajar con Vin Diesel o a la historia principal y por qué no compartieron muchas escenas juntos en la octava entrega.

Las dudas fueron resueltas por Variety en una entrevista con su productor, Hiram Garcia, que las zanjó respondiendo "Dwayne Johnson podría aparecer de nuevo, el spin-off no es un universo aparte, se alimenta de las películas principales".

A pesar de que la respuesta parece esperanzadora, la disputa que nació entre el actor y Vin Diesel en el rodaje ya es conocida a nivel mundial, saliendo a la luz después de que Johnson llamara "poco profesional" a Diesel en redes sociales y después se negara a hablar sobre el tema en el programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen'. Aún así, el mensaje del productor sigue siendo de ánimo hacia los fans, con un "todo es posible, es el mundo del espectáculo".

