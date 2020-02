Nuevos detalles de 'Glass': La secuela de 'Múltiple' y 'El protegido' tendrá un inesperado regreso

'Múltiple' funcionaba como película individual. La historia de una adolescente secuestrada por un hombre con diferentes personalidades atrapó a la audiencia desde el primer tráiler. No obstante, el público se sorprendió con el giro final, sello indiscutible de Shyamalan: 'El Protegido' forma parte del mismo universo fílmico que 'Múltiple'. La polémica era inevitable. Preparar toda una trama solo como excusa para un crossover no contentó a todo el mundo, pero la rentabilidad en taquilla fue tan alta que en 2019 llegará la expansión de este inesperado universo.

El rodaje verá la luz verde el próximo septiembre y ahora, más de un año antes del estreno, podemos conocer la sinopsis: "Bruce Willis de 'El protegido' regresa como David Dunn y también Samuel L. Jackson como Elijah Price, conocido también bajo el pseudónimo de Mr. Glass. Uniéndose de 'Múltiple' están James McAvoy como Kevin Wendell Crumb y las múltiples identidades que residen dentro de él y Anya Taylor-Joy como Casey Cooke, la única víctima de La Bestia que ha sobrevivido. Siguiendo el final de 'Múltiple', 'Glass' seguirá a Dunn y su persecución de La Bestia mientras Price ejerce como el creador de este enfrentamiento, un hombre que guarda ciertos secretos de ambos protagonistas"

Así pues, se confirma lo esperado: Bruce Willis y James McAvoy iniciarán una lucha en la que no podía faltar la participación de Samuel L. Jackson, sobre todo teniendo en cuenta que se titulará 'Glass'. Lo que no estaba tan claro era el regreso de Anya Taylor-Joy. Su paso por la franquicia parecía completado, sirvió para la transformación de Dennis/Patricia/… en La Bestia; pero su rol en la secuela es algo que tendremos que esperar para descubrir.

M. Night Shyamalan es capaz de lo mejor y de lo peor. 'El Sexto Sentido' le dio el prestigio que merecía y cintas como 'Airbender' o 'After Earth' se lo quitaron. No obstante, el director parece volver a sus mejores días, retomando uno de los personajes mejor valorados en su filmografía. El futuro de la saga parece estar asegurado y, sin duda, no son pocos los fans que esperan con ganas este enfrentamiento. Lo que no está nada claro es cuál será el giro final esta vez… ¿en realidad todos son fantasmas?