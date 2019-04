Nuevo tráiler de 'Men in Black: International': Chris Hemsworth y Tessa Thompson son el dúo perfecto contra los aliens

La cuarta entrega de 'Men in Black', 'Men in Black: International' ya tiene nuevo tráiler y te va a encantar. En él podemos ver algunos detalles de la trama y algunas localizaciones nuevas que te van a parecer impresionantes. La primera película fue 'Men in Black', estrenada en 1997 y después se realizaron dos films más: 'Men in Black II', estrenada en 2002 y 'Men in Black III', estrenada en 2012 protagonizadas las tres por Will Smith y Tommy Lee Jones.

Emma Thompson repite en su papel de agente O, después de haberlo interpretado en la tercera película de la saga. no es la primera vez que Tessa Thompson y Chris Hemsworth coinciden juntos, pues ya les vimos en 'Thor: Ragnarok' como Valquiria y Thor. 'Men in Black: International' se estrenará el próximo 14 de Junio.

