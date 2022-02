Nuevo tráiler de 'Lightyear' convertido en "todo un héroe" con Chris Evans a la cabeza

La película cuenta los orígenes de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y nos da a conocer la historia de este legendario Guardián Espacial narrada como una apasionante aventura intergaláctica. "El mundo de Buzz siempre me ha fascinado", ha declarado el director Angus MacLane. "En Toy Story apenas se vislumbraba la historia de este Guardián Espacial y siempre quise explorar ese mundo más a fondo. "'¿Qué película vio Andy para desear tener un juguete de Buzz Lightyear?' Esta es la pregunta que formulé al presentar el proyecto de Lightyear y yo quería ver esa película. Y he tenido la suerte de hacerlo realidad".

Además del anuncio de Chris Evans, que presta su voz a Buzz, la película cuenta, en su versión original, con Keke Palmer, Dale Soules y Taika Waititi que conforman un grupo de excelentes reclutas. Peter Sohn es la voz de Sox, el compañero robot de Buzz y el reparto también cuenta con las voces de Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez y Isiah Whitlock Jr. "El elenco de Lightyear es un equipo de ensueño", declaró MacLane. "Cada artista se metió inmediatamente en la piel de su personaje y eso nos permitió jugar un poco durante las sesiones de grabación. El resultado es que cada personaje tiene una personalidad distintiva lo que mejora el material y aporta más profundidad a las relaciones de los personajes. Ha sido un privilegio trabajar con un reparto tan generoso y con tanto talento".

También se anunció que el compositor Michael Giacchino, autor de la música de la próxima película 'The Batman', así como de 'Spider-Man: No Way Home', se encarga de componer la música de Lightyear. Giacchino tiene una extensa historia con Pixar; ganó un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy por la música original de Up. Otros de sus créditos con Pixar son 'Los Increíbles', 'Ratatouille', 'Cars 2', 'Del revés', 'Coco' y 'Los Increíbles 2', entre otros. La banda sonora original de la película Lightyear de Walt Disney Records estará disponible el 17 de junio de 2022.

