En exclusiva: ¿Quién es realmente el señor Gatsby?

Son los dorados años 20, y en plena época dorada del jazz, un hombre empieza a destacar en la cerrada alta sociedad de la costa este de Estados Unidos. ¿Quién es ese hombre que organiza tan fastuosas fiestas? Nadie sabe de dónde viene, pero pronto se perfila como el más rico del lugar.

Ese hombre es Jay Gatsby, al que da vida Leonardo DiCaprio en la bacanal visual que supone la adaptación de la 'mitiquérrima' novela de Scott Fitzgerald para la gran pantalla. Increíbles palacios, una producción milimetrada y una estética colorista convierten a este 'Gran Gatsby' en un nuevo héroe 'pop' en medio de un universo de cuento de hadas.

He ahí el sello inconfundible del director de 'Romeo y Julieta' y 'Moulin Rouge', Baz Luhrmann, que de nuevo descarga la artillería pesada para nuestro goce visual, al que además imprime realismo con la tecnología 3D. Una extendida muestras es el último tráiler de 'El gran Gatsby', que ahora te ofrecemos en exclusiva doblado al castellano.

Mayor aliciente para el espectador, amén de un reparto estelar al que sumanos a Carey Mulligan y a Carey Mulligan ('An Education', 'Drive') y Joel Edgerton ('Warrior'), es la banda sonora, en la que encontramos ídolos del momento como Beyoncé, Florence and The Machine, Frank Ocean, Jack White y Kanye West.

El Gran Gatsby se estrenará en cines el 17 de mayo y abrirá la próxima edición del Festival de Cannes el día 15 del mismo mes.