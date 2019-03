Nuevo tráiler de 'Jumanji: Bienvenidos a la Jungla': Dwayne Johnson quiere ganar la partida con su mirada intensa

'Jumanji' se convirtió en todo un fenómeno mundial en su estreno. Una secuela era algo inevitable, lo que no era de esperar es que llegara 22 años después. Ni que Dwayne Johnson estuviera al mando. La secuela de la cinta de Robin Williams se enfrenta a la ardua tarea de contentar a todos esos niños grandes que crecieron con esta mítica película. Los sueños y esperanzas de los fans no son algo para tomar a la ligera. Pero viendo el nuevo tráiler, podemos ver que se distanciará de la cinta original tanto en ritmo como género. Será, sin ninguna duda, una comedia. Lo único que esperamos es que no llegue a ser una parodia de sí misma. Tendremos que esperar hasta el 22 de diciembre pero, con este nuevo avance, podemos anticipar una película que se convertirá en uno de los regalos navideños de los más pequeños de la casa.

