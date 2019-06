Nuevo tráiler de 'Frozen 2': El pasado no es lo que parece y Elsa y Anna deben encontrar la verdad

Desde que hace unas semanas se desvelara en un póster promocional el posible argumento de 'Frozen 2', la expectación generada por conocer más detalles de esta secuela eran muy altas. Ahora este nuevo tráiler nos desvela más detalles de la nueva aventura de Anna y Elsa. 'Frozen' llegó a los cines en el año 2013 y se convirtió en un gran éxito haciéndose con el Oscar a la mejor película animada y a la mejor canción original para 'Let it Go', que se ha convertido ya en un clásico dentro de las canciones Disney.

En 'Frozen', una profecía condenaba el reino de Arandelle a un eterno invierno. La princesa Anna se une a Kristoff, un valiente hombre de las montañas, para emprender un peligroso viaje en busca de su hermana Elsa, la Reina de la Nieve, para liberar a su pueblo de la magia. Disney espera con esta nueva entrega igualar o superar el éxito de su predecesora que además de ser premiada en los Oscars se convirtió en la película con la mayor recaudación del año 2013 y la más taquillera de los clásicos de la compañía.

En esta nueva aventura, Elsa y Anna, con las voces de Idina Menzel y Kristen Bell, se embarcarán en una aventura para descubrir sus orígenes y descubrir la verdad sobre un antiguo misterio. En la nueva entrega podremos ver de nuevo a los personajes originales que acompañarán a Elsa y Anna como Kristoff, interpretado por Jonathan Croff o Olaf que contará de nuevo con la voz de Josh Gad. Se unirán al reparto Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown.

