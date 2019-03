Nuevo tráiler de 'El contable': Ben Affleck, un asesino a sueldo con una vida aparentemente anodina

Ben Affleck ('Argo', 'Batman v Superman: El amanecer de la Justicia' cuelga por un tiempo el traje del superhéroe de DC para interpretar el papel protagonista de El Contable, su primera película a las órdenes del director Gavin O'Connor ('Cuestión de honor', 'Warrior').

Con el Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda dirigido por Ray King (J.K. Simmons) pisándole los talones, se hace cargo de un cliente legal: una vanguardista sociedad de robótica en la que una secretaria de contabilidad (Anna Kendrick) ha descubierto una discrepancia por importe de millones de dólares. A medida que Christian va examinando los libros de contabilidad y aproximándose a la verdad, el número de muertos empieza a aumentar.

Además de con Affleck, El Contable también cuenta en su reparto con la nominada al Oscar Anna Kendrick ('Up in the Air', 'Into the Woods'), el oscarizado J.K. Simmons ('Whiplash'), Jon Bernthal ('Daredevil', 'El lobo de Wall Street'), Jean Smart ('Fargo') y Cynthia AddaiRobinson ('Star Trek: En la oscuridad'), Jeffrey Tambor ('Resacón en Las Vegas') y el dos veces nominado al Oscar John Lithgow ('Interstellar', 'La fuerza del cariño').