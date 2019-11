Taylor Swift, Idris Elba, Ian McKellen o James Corden son algunas de las grandes estrellas que protagonizan la adaptación cinematográfica de 'Cats'. El exitoso musical se ha convertido en película y su primer tráiler dejó a más de uno con el culo torcido.

En su segundo avance, tenemos más personajes y mucho baile, pero la anatomía de los gatos sigue siendo como habíamos visto, y las redes sociales ya están on fire con fans divididos entre los que no pueden parar de mirar y los que directamente no entienden "cómo puede dar más miedo que el anterior".

¿A ti qué te parece? Dale al play arriba.

