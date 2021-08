El nuevo tatuaje de Jonah Hill sobre amar tu cuerpo tras perder cerca de 20 kilos

Jonah Hill es toda una estrella de la interpretación y ha sido nominado en dos ocasiones a los Premios Oscar. Pero parece que con demostrar su talento constantemente en todos sus trabajos no es suficiente para parte del público: cuando participó en la película 'War Dogs' tuvo que ganar unos cuantos kilos y desde entonces ha tenido que aguantar comentarios desagradables.

Como cuando un paparazzi le fotografió haciendo surf y muchos se burlaron de su cuerpo en bañador.

"Creo que nunca me quité la camiseta en una piscina hasta los 30 años, incluso delante de mi familia y amigos", se sinceraba en ese momento. "Probablemente habría ocurrido antes si mis inseguridades infantiles no se hubieran visto exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores. Así que la idea de que los medios de comunicación traten de jugar conmigo acechándome mientras me baño, sacando fotos como estas, ya no me puede fastidiar, es una tontería", criticó con dureza.

"Tengo 37 años y por fin me quiero y me acepto. Este no es un post de 'me siento bien por mí'. Y definitivamente no es un post de 'siéntete mal por mí'. Es para los niños que no se quitan la camiseta en la piscina. Diviértete. Eres maravilloso, increíble y perfecto. Todo mi amor", denunció, queriendo inspirar a otros jóvenes que puedan estar sintiendo lo mismo que él sintió.

Ahora el actor ha ido un paso más allá y ha compartido una foto de su nuevo tatuaje: todo un alegato al concepto 'body positive'.

"Body Love", ha escrito junto a unos emojis, lo mismo que pone ahora en su espalda con tinta negra. El tatuaje se compone de un círculo negro, que alberga una mano que flexiona el dedo corazón y el anular, mientras estira el meñique y el índice. Este símbolo suele llevar la frase "Rock On", pero el actor ha hecho su propia versión, llevándoselo a su terreno.

El peso de Hill ha fluctuado en los últimos años, aunque "siempre fue un tipo más bien grande", como el mismo dijo a la revista GQ durante la promoción de su nueva colaboración con la marca Adidas. "Es muy difícil, cuando tienes sobrepeso, vestirte de cierta manera, porque la ropa no está hecha para que las personas con sobrepeso tengan estilo", añadió.

Jonah Hill ha llegando a perder 20 kilos y, aunque algunas personas le ataquen, él demuestra estar en su mejor momento consigo mismo.

Seguro que te interesa...

La foto de Jonah Hill y Zoë Kravitz que todos sus amigos famosos han calificado de 'puro fuego'