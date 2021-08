El nuevo tatuaje en el brazo de Jada Pinkett Smith está lleno de simbolismo

Jada Pinkett es una afamada actriz estadounidense que ha participado en películas como 'El Profesor Chiflado' o en la enigmática saga de 'Matrix', dando vida a Niobe. Actualmente, presenta el programa de 'Red Table Talk' junto a su madre Adrienne Banfield-Norris, y su hija; Willow Smith.

Debido al vínculo tan fuerte que existe entre madre, hija y abuela, decidieron hacerse un tatuaje en común de tres pequeños lotos. "El loto representa la iluminación espiritual, y escuchamos este dicho, como: 'A través del barro crece el loto'", explicó Willow en un programa de 'Red Table Talk'.

"Del capullo a la pequeña flor, se expresa el viaje espiritual, pero también nos representa a nosotras tres. Yo soy la más joven, mi madre está en el medio y Gam es el loto completamente florecido", concluyó.

Ahora, Jada ha querido realizarse un nuevo tatuaje y lo ha compartido con todos sus seguidores de Instagram, así como ha declarado que su firme intención es tatuarse el brazo completo.

"Siempre dije que lo conseguiría a los 60, pero como el mañana no está prometido, ¡estoy empezando a construir mi manga ahora! Representa el viaje femenino divino por dentro y por fuera", explicaba en el post.

La lección que Tupac le enseñó a Jada

En 2015, Jada participó en 'The Howard Stern Show' y contó la importante lección sobre la vida que le mostró un buen amigo: el rapero Tupac Shakur. Su asesinato hizo que Jada se sumergiese en un largo periodo de reflexión, el cual le condujo a una conclusión que la marcaría de por vida vida.

Shakur y Pinkett se conocieron en plena adolescencia, concretamente durante su etapa escolar secundaria, cuando ambos coincidieron en la Escuela de Artes de Baltimore. Para la actriz el rapero era todo "un revolucionario sin revolución" y la verdad es que no tardaron en entablar una amistad muy profunda.

A pesar de no haber mantenido una relación de índole sentimental, significaron mucho el uno para el otro y, para Pinkett, la repentina pérdida de su amigo fue absolutamente devastadora porque ambos llevaban un tiempo sin dirigirse la palabra. Esa terrible experiencia le enseñó una lección que se le quedó grabada a fuego en su mente.

"La vida es demasiado corta. Me hubiese gustado decirle que le quería, pero no lo hice. Por eso, no permitáis que los desacuerdos se interpongan entre tú y las personas que amas y cuidas", declaró la actriz.

