Nuevo póster de 'After. Almas perdidas', y todo lo que sabemos hasta ahora

Tras el arrollador éxito de 'After. Aquí empieza todo' y 'After. En mil pedazos', que han recaudado entre las dos más de 6,5 millones de euros en España, el 3 de septiembre se estrena en las salas de cine de nuestro país su tercera parte: 'After. Almas perdidas'. Aunque esta vez, por culpa de la pandemia de coronavirus, con muchos cambios en su reparto y equipo.

La elección de rodar en Bulgaria trajo consigo la decisión de renunciar a muchos de los profesionales que habían formado parte del proyecto en las dos películas anteriores, puesto que son muchos lo que no habían podido comprometerse a desplazarse hasta la nueva localización. Según han explicado, esta ubicación se antepuso a Atlanta (EEUU) ya que era un lugar seguro debido a los bajos casos de COVID-19 que tenía el país en ese momento.

La dirección, en esta ocasión, corre a cargo de la norteamericana Castille Landon ('La luz de mis ojos'), mientras que Carter Jenkins ('Historias de San Valentín') interpretará a Robert, protagonista del nuevo triángulo amoroso que mantendrá en vilo a todos los espectadores, y Chance Perdomo ('Las escalofriantes aventuras de Sabrina') asumirá el papel de Landon que antes interpretaba Shane Paul McGhie.

Ahora, a menos de un mes de su estreno, se ha compartido un póster de la película, en el que aparecen sus protagonistas en primer plano, con los ojos cerrados y a punto de compartir un beso.

Póster de 'After. Almas perdidas' | Diamond Films

En esta tercera entrega, Tessa, interpretada por Josephine Langford, comienza un nuevo capítulo de su vida. Pero, mientras se prepara para mudarse a Seattle por el trabajo de sus sueños, los celos de Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y su comportamiento impredecible amenazan con terminar otra vez con su intensa relación. Su situación se complicará con la aparición del padre de Tessa... y con impactantes secretos sobre la familia de Hardin que saldrán a la luz. Tessa y Hardin tendrán que decidir si vale la pena luchar por su relación o si es mejor tomar caminos separados.

La saga cinematográfica 'After' está basada en el exitoso y polémico fenómeno literario escrito por Anna Todd, que se ha publicado en más de 30 países y han traducido a más de 15 idiomas, llegando a vender más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo. En España, editados por Planeta, se han vendido más de 1 millón de ejemplares.

