El nuevo y musculado cuerpo de Tom Holland para ‘SpiderMan: Far From Home’

Marvel no da tregua. Hace pocos meses se estrenó ‘Vengadores: Infinity War’ y ahora, ‘Ant-Man y la Avispa’ se ha sumado a la cartelera. La productora cumple con su agenda y continúa trabajando en sus futuros proyectos.

Hace una semana Tom Holland desveló "por error" el título oficial de la secuela del hombre araña de Marvel. El equipo se ha puesto manos a la obra y, aunque casi todo será rodado en interior, ya se han filtrado las primeras imágenes del rodaje de 'SpiderMan: Far from home' , donde se puede ver a un Holland más maduro que nunca. El joven actor muestra un nuevo físico más fibrado y las redes sociales no han tardado en hacerse eco de su cambio.

’ pondrá fin a la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel en menos de un año y, que se estrenará con la secuela del arácnido.