"El nuevo Lobezno": La musculada imagen de Liam Hemsworth donde todos ven al sustituto de Hugh Jackman

Hugh Jackman dejó de interpretar a Lobezno en 2017 tras protagonizar 'Logan', la última película del mutante donde el australiano se despedía para siempre del personaje que le dio la fama mundial.

Desde entonces todos los fans de 'X-Men' desean que Lobezno regrese al cine pero, esta vez, tendría ser con un nuevo actor encarnándolo. Muchos son los candidatos que hay para interpretarlo pero... ¿Cuál es el idóneo?

Recientemente Liam Hemsworth ha compartido unas impactantes imágenes después de un duro día de entrenamiento con su amigo, el atleta Ross Edley: "Me encargué de enseñarle a Ross Edgley cómo entrenar correctamente. Con mi ayuda, veo un potencial real en él. Sigue con el buen trabajo, pequeño;)", escribe.

Tras ver las fotos, que tienes en el vídeo de la noticia, todo el mundo ha llegado a la misma conclusión, que Liam Hemsworth es el actor perfecto para ser el nuevo Lobezno. Y es que hay varios detalles en las instantáneas en los que parece que estás viendo a la nueva versión de Hugh Jackman en las películas.

"Por qué estoy viendo al nuevo Lobezno", "Pensé que era Lobezno", "Pensaba que era Hugh Jackman", son algunos de los comentarios que recibe.

Casualmente, hace solo unos días su hermano mayor, Luke Hemsworth, comentaba que deseaba ser el nuevo Lobezno: "Me encantaría. Crecí con ellos. Aprendí a dibujar a través de los cómics, copiando cómics desde los 10 años. Spawn fue uno de los grandes, realmente me encantó Spawn de Todd McFarlane y luego Batman, me habría peleado contra Rob Pattinson por esos guantes. ¡Y Lobezno! Yo estaba como, 'Vamos, simplemente pasadlo, amigos. Dádselo a otro australiano'. Tendré que dejarme crecer algo de pelo en el pecho, pero estoy listo para Lobezno", decía a Screen Rant.

