¿El nuevo Lobezno? Las declaraciones de Taron Egerton sobre ser el sucesor de Hugh Jackman

Lobezno es uno de los personajes más queridos de Marvel y después de la interpretación que Hugh Jackman regaló a sus fans durante tantos años, es normal que ahora estos sientan que no pueden reemplazarlo y al mismo tiempo, tengan ganas de saber cuál podría ser el próximo actor en ponerse las garras de adamantium y encarnar al personaje en el Universo Marvel.

Tras escuchar nombres entre la comunidad fan como Keanu Reeves, Henry Cavill, Zac Efron o Tom Hardy para el papel, uno de los que más ha destacado y por el que más consenso ha habido es por el actor británico de las películas de 'Kingsman', Taron Egerton.

Sin embargo, Egerton llevaría más de un año desmintiendo cualquier tipo de acuerdo por el que se pudiera ver ligado al papel, dejando a los fans con la idea de verlo como a Lobezno tan solo en su imaginación o en alguna edición digital, como esta del artista bosslogic. Aunque en unas declaraciones del pasado año en la ACE Comic Con en Chicago, el actor declaró que se sentía "realmente alagado", pero que no se veía a sí mismo como "el tipo de tío para Lobezno".

"Creo que me encantan esas películas y tengo muchos amigos que interpretan papeles en esas películas y les encanta y se lo pasan genial ... No sé", decía Egerton. "Creo que lo de Logan es realmente interesante. Estoy un poco desconcertado; nunca me sentí como un tipo para Lobezno".

"Creo que faltan unos años para eso. Sé que Kevin Feige ha dicho que faltan algunos años. Tal vez en unos años me veré lo suficientemente rudo. No he ocultado el hecho de que soy fan de esos fans y por supuesto que lo haría, me encantaría ser parte de ello", terminaba de contar el británico.

