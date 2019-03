El nuevo 'Conan, el bárbaro'

Tirillas. Enclenque. Flojucho. Aquí donde le ven no es tan fiero como se muestra en la nueva versión de 'Conan'.

Lo comprobamos luego, ahora nos cuenta que para lograr todos sus músculos, los aumentó en 11 kilos, entrenó siete horas al día durante seis semanas. "Terminaba extenuado, alguna vez incluso llegué a vomitar".

Cuando él tenía tres años, Arnold Schwarzenegger estrenaba su 'Conan, el bárbaro'. Sabe que las comparaciones de pectorales y abdominales iban a ser inevitables. Por eso Jason descubrió su lado más bestia, "Me pasé mucho tiempo en el zoo estudiando a los animales. Su mirada, cómo se movían. Aquí en España he visto incluso corridas de toros. He querido dotar a mi personaje de ese lado primario, primitivo".

Ponemos ahora a prueba su buena forma física. Le retamos a un pulso. Y nos demuestra que además de músculos, el tipo sabe algo de actuar.