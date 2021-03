¿El nuevo Batman, hijo de quién? La idea original que Zack Snyder tenía para la continuación de 'Liga de la Justicia'

Zack Snyder ha podido culminar por fin la idea que tantos años llevaba en su mente, su versión de 'Liga de la Justicia'. Pero es que su idea original no acababa en una sola película.

Tal y como ha confesado a Vanity Fair, "cuando hice la película originalmente, era parte de una trilogía de cinco entregas". Así, 'Liga de la Justicia' era la tercera entrega tras 'El hombre de acero' y 'Batman v Superman', por lo que han quedado en el aire dos películas más.

El director ha narrado algunas de las ideas que tenía para estas continuaciones. Como sabrás si has visto ya el Snyder Cut de 'Liga de la Justicia', Lois está embarazada.

"Lois está embarazada al final de la película", dice Snyder. Y es que la prueba de embarazo se puede ver en su mesita de noche, con una etiqueta de la marca ficticia Force Majeure y una frase en francés que básicamente se traduce como "circunstancias imprevisibles".

Y es que su embarazo es una de las tramas que Warner Bros. quería eliminar de la película de Snyder antes de que este dejara el proyecto originalmente en 2017. "Esa fue siempre mi esperanza, pero al principio me obligaron a no hacerlo. Pero lo he conseguido".

Presumiblemente, este bebé fue concebido antes de la muerte de Superman en 'Batman v Superman' ¿Recuerdas esa romántica escena en la bañera?

Y aquí viene lo mejor de todo, y es que según la idea original de Snyder, ese niño podría haber acabado siendo el nuevo Batman. "Iba a ser el hijo de Lois y Superman. El niño no tiene ningún poder, pero iba a terminar siendo el nuevo Batman", añade el cineasta.

Bruce Kent, que recibiría ese nombre en honor al superhéroe de Gotham, iría veinte años después junto a sus padres, Clark Kent y Lois Lane, a visitar un lugar familiar. Allí, le piden que retome la cruzada del compañero caído de su padre.

"Veinte años después, en el aniversario de la muerte de [Batman], llevan al joven Bruce Kent a la Batcueva y dicen: 'Tu tío Bruce se habría sentido orgulloso si hubieras hecho esto'", aventura Snyder.

