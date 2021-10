Nuevo avance de 'Shazam! Fury of the Gods' con Zachary Levi y los nuevos trajes

Este sábado 16 de octubre ha tenido lugar la DC FanDome, donde se han presentado nuevos adelantos de las películas más importantes de DC de los próximos meses, como ha sido el caso de 'Black Adam' con Dwayne Johnson, 'The Flash' con Ezra Miller o el esperadísimo 'The Batman' con Robert Pattinson.

Casi al final del evento llegaba el turno de '¡Shazam! 2', la película protagonizada por Zachary Levi. La primera se estrenó 2019 y tuvo una gran acogida entre los fans dando un soplo de aire fresco al universo, ya que anunciaban a todo un nuevo grupo de superhéroes que consiguen la ancestral magia que los convierte en adultos fuertes y poderosos.

Ahora, la historia continúa con la esperada secuela 'Shazam! Fury of the Gods', donde ya hemos podido ver el nuevo traje que llevará el personaje de Zachary Levi; "No sé cuánto tiempo podremos mantener los nuevos trajes sin que se filtren así que aquí va una foto que hice el otro día".

Y ahora se ha presentado un nuevo adelanto de la secuela de 'Shazam', que puedes ver en el vídeo de arriba, y que contará de nuevo con Adam Brody, Grace Fulton, Ross Butler, Meagan Good y D.J. Cotrona.

'Shazam! Fury of the Gods', tiene previsto su estreno en 2023.

...

