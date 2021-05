El actor Armie Hammer está en una de las épocas más felices y sanas de su vida gracias a la nueva vida que comparte con su reciente novia, una higienista dental de las Islas Caimán, donde Armie vive desde 2020.

La estrella de 'Call Me By Your Name' regresó a las Islas Caimán en diciembre de 2020 para reunirse con sus hijos, Harper y Ford, que vivían con su madre Elizabeth Chambers desde que estalló la pandemia por el coronavirus. Allí es donde habría conocido a su nueva novia, según recoge el medio 'Daily Mail',

Lisa Perejma sería su nombre, según reveló una fuente cercana a este medio. Además, asegura que ambos llevan saliendo tres meses y que ella "le cambió la vida a Hammer".

"Armie está más feliz y sano de lo que lo he visto en mucho tiempo", afirmaba. Además, Lisa ya habría conocido a sus suegros, por lo que se cree que no quedará mucho para que la dentista conozca a los hijos del actor.

Recordemos que a principios de este año, el actor fue acusado por abuso por parte de varias ex novias junto con una serie de mensajes filtrados, supuestamente de la estrella, en los que se discutían fetiches de canibalismo y las fantasías de violación. Actualmente el actor se encuentra bajo investigación policial en el condado de Los Angeles por una acusación de violación.

Además, la ex mujer de Hammer, Elizabeth Chambers, con quien se casó en 2010 y de la que se separó el año pasado, rompió su silencio sobre todo este asunto. Aseguró que estaba "conmocionada, desconsolada y devastada" e insistió en que siempre apoyará a cualquier víctima de agresión o abuso.

Y es que ahora parece que Armie y su novia tienen un nuevo obstáculo. Según esta fuente cercana, Elizabeth estaría haciendo de la vida de Hammer un infierno.

"Ella es realmente mala con Lisa", mencionaba. "Incluso la ha llegado a llamar fea y gorda, cuando claramente no es ninguna de las dos cosas".

Además mencionó que Armie se habría mudado a su propia casa en la isla ya que desde entonces había estado viviendo en un hotel. "Dejó el hotel Ritz porque Elizabeth hizo de su vida un infierno. Lisa es una chica súper agradable y tiene una gran reputación en la isla", asegura la fuente.

