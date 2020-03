La nueva versión de 'Chicas Malas' ya tiene sustituta para Rachel McAdams y sus arpías

Si no sabes quién es Glenn Coco y no tienes un 'burn book' te queda mucho por aprender de la cultura popular. 'Chicas Malas' es una de esas joyas del cine que elevan el mamarrachismo a la enésima potencia.

La comedia escrita por Tina Fey va camino de revivir 13 años después con una nueva versión en forma de musical, que abrirá el telón el 31 de octubre.

Entertainment Weekly ha publicado el primer vistazo con la imagen del inolvidable trío de Regina (Rachel McAdams), Gretchen y Karen. Taylor Louderman, Ashley Park y Kate Rockwell dan vida a los personajes en esta ocasión, ¿qué te parece su look?