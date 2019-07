La nueva película de Jamie Dornan le ha llevado hasta Cancún. El actor, que ha llegado a convertirse en una de las personalidades más reconocibles del cine y que encontró el éxito con su papel de Christian Grey en la saga 'Cincuenta Sombras', se encuentra rodando 'Barb and Star Go to Vista Del Mar' , como se puede ver en las imágenes que se han filtrado del rodaje de la cinta en las que se ve al actor paseando por la ciudad mexicana.

El ambiente veraniego del lugar provocó la reacción de sus fans, que estaban deseando conocer más detalles sobre una película que parece ser una apuesta por la comedia en 2020. En las imágenes, el actor aparecía en pantalones cortos y con camisas típicas de playa, caminando por la ciudad o en lugares cercanos a la piscina.

Según filtraciones a los medios locales, Dornan estaría grabando cerca de la plaza 'La Isla', una zona comercial muy conocida de México, junto a sus compañeras de reparto Annie Mumolo y Kirsten Wiig. En cuanto a la trama de la cinta, Jamie Dornan interpretaría un papel como espía y las protagonistas se encontrarían de vacaciones en Florida para de repente verse enredadas en los planes de un villano.

Seguro que te interesa:

Jamie Dornan se pronuncia sobre los rumores de que aparece en el final de 'Juego de Tronos'